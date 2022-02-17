ГСЧС предупреждает о возможном затоплении автодорог на Закарпатье
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявляет штормовое предупреждение на Закарпатье. Существует возможность затопления сельхозугодий и автодорог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
ГСЧС сообщает, что в среду и четверг, 17-18 февраля, продолжится повышение уровня воды в нижнем течении реки Боржава.
Существует возможность частичное затопление сельхозугодий сел Каменское, Заречье, Сельцо, В.Комяты, М.Комяты, с.Боржавское, с.Заречье, с.Луково, с.Белки, с.Хмельник. Также возможно частичное затопление автодороги В.Комяты - Шаланки, и начальный перелив автодороги Мукачево - Рогаты в районе с. Ольховка.
На Закарпатье объявлен второй уровень опасности - оранжевый.
Напомним, что в Украине кардинально меняется погода.