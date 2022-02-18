Негода в Україні. 90 населених пунктів залишилися без світла

Через негоду в Україні в п'ятницю, 18 лютого, 90 населених пунктів залишилися без електрики. Найбільше постраждала Львівська область.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Як зазначається, причиною стали пориви вітру, які бушували в деяких регіонах України. В даний час бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.
"Станом на 18 лютого в результаті ускладнення погодних умов (пориву вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів в 4 областях", - йдеться в повідомленні.
Які області України знеструмлені:
Відзначимо, що ДСНС оголошує штормове попередження На Закарпатті. Існує можливість затоплення сільгоспугідь і автодоріг.
Нагадаємо, що 18 лютого на всій території України очікуються дощі та мокрий сніг. При цьому вдень потеплішає до + 10 градусів.
Крім того, на вихідних в Україні в західних регіонах очікується дощова погода. Також синоптики попередили про посилення вітру до 12 м/с.