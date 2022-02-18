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Негода в Україні. 90 населених пунктів залишилися без світла

Автор: Кароліна Гайдук

Через негоду в Україні в п'ятницю, 18 лютого, 90 населених пунктів залишилися без електрики. Найбільше постраждала Львівська область.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Як зазначається, причиною стали пориви вітру, які бушували в деяких регіонах України. В даний час бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

"Станом на 18 лютого в результаті ускладнення погодних умов (пориву вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів в 4 областях", - йдеться в повідомленні.

Які області України знеструмлені:

  • Львівська (68 населених пунктів);
  • Чернігівська (11 населених пунктів)),
  • Житомирська (6 населених пунктів)),
  • Черкаська (5 населених пунктів)).

Відзначимо, що ДСНС оголошує штормове попередження На Закарпатті. Існує можливість затоплення сільгоспугідь і автодоріг.

Нагадаємо, що 18 лютого на всій території України очікуються дощі та мокрий сніг. При цьому вдень потеплішає до + 10 градусів.

Крім того, на вихідних в Україні в західних регіонах очікується дощова погода. Також синоптики попередили про посилення вітру до 12 м/с.

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