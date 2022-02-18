Негода в Україні. 90 населених пунктів залишилися без світла

Як зазначається, причиною стали пориви вітру, які бушували в деяких регіонах України. В даний час бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

"Станом на 18 лютого в результаті ускладнення погодних умов (пориву вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів в 4 областях", - йдеться в повідомленні.

Які області України знеструмлені: