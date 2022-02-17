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Дожди, мокрый снег и потепление до +10: прогноз погоды на завтра

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 20:00
Дожди, мокрый снег и потепление до +10: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине завтра дожди, мокрый снег и потепление до +10 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 18 февраля, на всей территории Украины ожидаются дожди и мокрый снег. При этом днем потеплеет до +10 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра на западе прогнозируется снег и мокрый снег, а днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 +5 градусов, а днем прогнозируется +4 +9 градусов. Также ожидается ветер, скорость которого составит 7-12 м/с.

На севере ночью также ожидается снег и мокрый снег, а днем дождь. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3 +5 градусов, а днем +4 +6 градусов.

В восточных областях ночью прогнозируется снег, мокрый снег и дождь, при этом днем также ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +5, а днем +4 +6.

На юге страны ночью и днем ожидаются обильные осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью +3 +6, а днем +6 +10.

В центральных регионах ночью ожидается снег и мокрый снег, а днем дождь. Температура воздуха ночью составит +1 +5 градусов, а днем +4 +7.

Дожди, мокрый снег и потепление до +10: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В пятницу в столице ночью ожидается снег и мокрый снег, а днем дождь. Скорость ветра составит 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью будет колебаться в пределах +1 +3 градусов, а днем +4 +6.

Дожди, мокрый снег и потепление до +10: прогноз погоды на завтра

Ранее синоптики дали прогноз погоды на выходные.

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