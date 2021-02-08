Непогода в Киеве: киевлянам рекомендуют не отправлять детей в школу

Во вторник, 9 февраля, в Киеве также прогнозируют непогоду. Ухудшение погодных условий, как обещают местные власти, не повлияет на работу столичных учреждений образования.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Завтра в столице прогнозируют метель и гололедицу, а ночью - сильный снег и порывы ветра до 20 метров в секунду. Из-за непогоды жителям Киева рекомендуют оставить своих детей дома и не отправлять в учебные заведения.
"Все школы и детские сады столицы будут работать. Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома", - заявили в КГГА.
Также киевлян просят без необходимости не пользоваться личным транспортом и не парковать автомобили на обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике.
Сегодня утром погода в Киеве резко ухудшилась. Город накрыли сильный снегопад и метели. Из-за непогоды столичные власти решили ограничить въезд грузовиков в Киев, а на дорогах наблюдаются пробки.
Напомним, сегодня киевлянам советовали не пользоваться собственным транспортом из-за непогоды.
Также РБК-Украина писало, что в "Укрзализныце" рассказали, повлияла ли непогода на курсирование поездов.
Как известно, сегодня Украину с самого утра накрыли сильные снегопады. Температура воздуха опустилась до -12.