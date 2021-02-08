ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Снег, метели и сильный ветер: погода в Киеве ухудшается

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 18:45
Снег, метели и сильный ветер: погода в Киеве ухудшается Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 9 февраля, в Киеве существенно ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют снегопад, метели и штормовой ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, завтра, в столице ожидаются метели и гололед. Ночью прогнозируется значительный снег, а также сильный ветер с порывами до 15-20 метров на секунду.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Во вторник днем также будет продолжаться незначительный снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный.

Температура ночью составит -9 -7 градусов. Днем температура воздуха поднимется до 2-4 градусов мороза.

Напомним, в Украине развернут почти 5 тысяч пунктов обогрева в регионах. В Киеве работают более 30 таких пунктов.

Отметим, власть Киева обратилась к автомобилистам с призывом оставить машины дома и воспользоваться общественным транспортом.

Кроме того, Украину с самого утра 8 февраля накрыли снегопады. Температура воздуха опустилась до -12, В Киевской области значительный снег, метели. На дорогах гололедица.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Гидрометцентр
NEWS
У Зеленского заявили, что в Украине не будут насильно вакцинировать от СOVID
У Зеленского заявили, что в Украине не будут насильно вакцинировать от СOVID
DAILY
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию
Ульяна Безпалько, Сергей Щербина Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию