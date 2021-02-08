Снег, метели и сильный ветер: погода в Киеве ухудшается

Во вторник, 9 февраля, в Киеве существенно ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют снегопад, метели и штормовой ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, завтра, в столице ожидаются метели и гололед. Ночью прогнозируется значительный снег, а также сильный ветер с порывами до 15-20 метров на секунду.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Во вторник днем также будет продолжаться незначительный снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный.

Температура ночью составит -9 -7 градусов. Днем температура воздуха поднимется до 2-4 градусов мороза.