Киевлян призвали не выезжать на своих машинах из-за снегопада

Власти Киева обратились к автомобилистам с призывом оставить автомобили дома и воспользоваться общественным транспортом. А тех, кто все-таки передвигается по столице автомобилем, КГГА просит не парковать авто на обочинах дорог, чтобы не мешать коммунальной технике убирать улицы от снега.

Как отметил мэр, дорожники и бригады коммунальщиков по ручной уборке работают на улицах столицы в усиленном режиме.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни непогода не отступит.

“Городская власть обращалась к водителям, по возможности, оставить автомобили дома и воспользоваться общественным транспортом. А тех, кто таки уехал, призвали не парковать авто на обочинах дорог и в запрещенных местах. К сожалению, не все прислушались. А это усложняет работу дорожных служб по уборке города”, - подчеркнул Кличко.

По его словам, с ночи на улицах столицы расчищают снег более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборке. Наблюдать в режиме онлайн, сколько снегоуборочной техники и где именно работает сейчас в Киеве, можно на интерактивной карте.

Мэр напомнил, что въезд крупногабаритного транспорта в столицу временно ограничен.

“Еще раз обращаюсь к водителям: воспользуйтесь общественным транспортом, не выезжайте в город частными авто! Берегите себя и не усложняйте ситуацию на дорогах и работу снегоуборочной техники”, - призвал Кличко.