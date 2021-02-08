Киевлян призвали не выезжать на своих машинах из-за снегопада
Власти Киева обратились к автомобилистам с призывом оставить автомобили дома и воспользоваться общественным транспортом. А тех, кто все-таки передвигается по столице автомобилем, КГГА просит не парковать авто на обочинах дорог, чтобы не мешать коммунальной технике убирать улицы от снега.
Об этом городской голова Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.
Как отметил мэр, дорожники и бригады коммунальщиков по ручной уборке работают на улицах столицы в усиленном режиме.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни непогода не отступит.
“Городская власть обращалась к водителям, по возможности, оставить автомобили дома и воспользоваться общественным транспортом. А тех, кто таки уехал, призвали не парковать авто на обочинах дорог и в запрещенных местах. К сожалению, не все прислушались. А это усложняет работу дорожных служб по уборке города”, - подчеркнул Кличко.
По его словам, с ночи на улицах столицы расчищают снег более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборке. Наблюдать в режиме онлайн, сколько снегоуборочной техники и где именно работает сейчас в Киеве, можно на интерактивной карте.
Мэр напомнил, что въезд крупногабаритного транспорта в столицу временно ограничен.
“Еще раз обращаюсь к водителям: воспользуйтесь общественным транспортом, не выезжайте в город частными авто! Берегите себя и не усложняйте ситуацию на дорогах и работу снегоуборочной техники”, - призвал Кличко.
Напомним, на Украине с самого утра 8 февраля накрыли снегопады. Температура воздуха опустилась до -12, В Киевской области значительный снег, метели. На дорогах гололедица.
Температура воздуха днем 8 февраля составит от -7 до -9 градусов, ночью столбик термометра опустится до 12-14 градусов мороза.
В Укргидрометцентре призвали водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, не выходить на улицу без крайней необходимости. По возможности, отказаться от поездок на личных авто и пользоваться общественным транспортом.