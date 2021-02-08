Негода у Києві: киянам рекомендують не відправляти дітей до школи

Завтра у столиці прогнозують хуртовини та ожеледицю, а вночі - сильний сніг та пориви вітру до 20 метрів на секунду. Через негоду мешканцям Києва рекомендують залишити своїх дітей вдома та не відправляти до навчальних закладів.

"Усі школи та дитячі садки столиці працюватимуть. Проте у зв’язку із сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах та зниженням температури повітря міські служби рекомендують за можливості залишати дітей вдома", - заявили в КМДА.

Також киян просять без нагальної потреби не користуватися власним транспортом та не паркувати автомобілі на узбіччях, щоб не заважати снігоприбиральній техніці.

Сьогодні вранці погода у Києві різко погіршилася. Місто накрили сильний снігопад та хуртовини. Через негоду столична влада вирішила обмежити в'їзд вантажівок у Київ, а на дорогах спостерігаються затори.