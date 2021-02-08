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В УЗ сообщили, повлияла ли непогода в Украине на расписание движения поездов

Новина українською → Украина, Понедельник 08 февраля 2021 15:54
В УЗ сообщили, повлияла ли непогода в Украине на расписание движения поездов Фото: вид на вокзал (прес-служба УЗ)
Автор: РБК-Украина

Укрзализныця призвала украинцев выбирать для путешествий на этой неделе поезда. Там сообщили, что несмотря на непогоду, ни один рейс пассажирского поезда не отменен и не перенесен.

Об этом сообщила прес-служба УЗ.

«Несмотря на непогоду, Укрзализныця не отменяет ни одного рейса пассажирских поездов. Все поезда будут отправляться по графику, в том числе те, что курсируют через Волынскую область, где в настоящее время ограничено движение всего автотранспорта на некоторых автомобильных дорогах», – говорится в сообщении.

Несмотря на прогнозы синоптиков, в УЗ призвали пассажиров для путешествий на этой неделе выбирать именно железную дорогу. «В таких погодных условиях это наиболее стабильный и надежный вид транспорта», –утверждают в ведомстве.

Перевозчик пообещал приложить максимальные усилия для обеспечения необходимого количества мест во всех направлениях.

Для этого проводится постоянный мониторинг наличия свободных мест в поездах по всем направлениям. В случае необходимости количество мест в поездах будет увеличено», – заверили в УЗ.

В настоящее время продолжаются работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снега, в том числе железнодорожных вокзалов и станций.

«Пассажиры, которые остались во Львове из-за временного прекращения авиарейсов из аэропорта, могут выбрать для путешествия поезда. Например, на поезд №716 Львов — Киев, который отправляется в 16:12, в продаже еще более 230 мест, а на поезд №746 Славское — Киев, который отправляется из Львова в 18:46, еще более 300 мест. Также к услугам пассажиров ночные поезда», – сообщает Укрзализныця.

Напомним, Украину с самого утра 8 февраля накрыли снегопады. Температура воздуха опустилась до -12, В Киевской области значительный снег, метели. На дорогах гололедица.

В частности, движение грузовиков ограничили уже в семи областях страны.

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