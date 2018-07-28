Непогода на Азовском море: в Приморске эвакуировали 86 человек

Спасатели вытащили из размытых дорог 36 автомобилей и эвакуировали 86 человек

На побережье Азовского моря, а именно в Приморске и на Обиточной косе (Запорожская область) спасатели вытащили из размытых дорог 36 автомобилей и эвакуировали 86 человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Как отмечается, из-за сильного ливня в Приморске размылась дорога и образовались промоины. На базе отдыха "Автотурист" поднялся уровень воды и автомобили застряли в песке.

Спасатели вытащили 11 автомобилей и вывезли из района подтопления 46 человек, среди них девять детей. Никто не пострадал. На Обиточной косе начался шторм и колебания уровня воды, из-за чего также размылась дорога. Оттуда из промоин вытащили 25 авто и вывезли 40 человек.

Напомним, что ранее в Киеве залило дождем улицы и подземные переходы. От высокого уровня воды автомобили "плыли" на дороге. Похожая ситуация на тротуарах и в подземных переходах. Также из-за ливня в Киеве образовались пробки по всей столице.

РБК-Украина сообщало, что в результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 66 населенных пунктов.