Непогода в Украине обесточила почти 70 населенных пунктов

Больше всего населенных пунктов обесточено во Львовской области

В результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 66 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по состоянию на 07:00 25 июля в результате осложнения погодных условий, грозы и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 66 населенных пунктов в 5 областях. В частности, во Львовской - 32, Киевской - 22, Черновицкой - 6, Луганской - 4 и Днепропетровской - 2 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, сегодня в Киеве ожидаются кратковременные дожди и грозы. В городской администрации отмечают, что дневная температура воздуха в столице составит до +27, ночью ожидается до +19. Кроме того, 25 июля в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, ветер переменных направлений, до 8 м/с.

Отметим, из-за циклона в большинстве областях Украины пройдут дожди, грозы и ливни. Однако синоптики предполагают, что скоро погода изменится.