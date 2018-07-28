Негода на Азовському морі: у Приморську евакуювали 86 людей

Рятувальники витягнули з розмитих доріг 36 автомобілів та евакуювали 86 людей

На узбережжі Азовського моря, а саме у Приморську та на Обитічній косі (Запорізька область) рятувальники витягнули з розмитих доріг 36 автомобілів та евакуювали 86 людей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

Як зазначається, через сильну зливу у Приморську розмилася дорога та утворилися промоїни. На базі відпочинку "Автотурист" піднявся рівень води і автомобілі застрягли в піску.

Рятувальники витягнули 11 авто та вивезли з району підтоплення 46 людей, з яких дев’ятеро дітей. Ніхто не постраждав. На Обитічній косі розпочався шторм та коливання рівня води, через що також розмилася дорога. Звідти з промоїн витягнули 25 авто та вивезли 40 людей.

Нагадаємо, що раніше у Києві залило дощем вулиці та підземні переходи. Від високого рівня води, автомобілі "плили" на дорозі. Схожа ситуація на тротуарах та в підземних переходах. Також через зливу у Києві сформувались затори по всій столиці.

РБК-Україна повідомляло, що в результаті ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 66 населених пунктів.