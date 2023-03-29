Непереможний американець пообіцяв побити Ломаченка: коли відбудеться бій

Чемпіон світу в легкій вазі за кількома версіями Девін Хейні пообіцяв здолати скандального боксера з українським паспортом Василя Ломаченка в очному поєдинку наприкінця травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene .

Бій Хейні – Ломаченко призначений на 20 травня. Титульний поєдинок відбудеться у Неваді. Легковаговики вийдуть у ринг MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі.

Вперше зустрітися боксери могли ще в 2019 році. Тоді американець кинув виклик Ломаченку, але українець відмовився від бою. Тепер Хейні вирішив погодитися на поєдинок, попри історію 4-річної давнини, оскільки "вболівальники дійсно хочуть побачити цей бій".

"Розумію, що боксерський IQ Ломаченко надзвичайно високий, але 20 травня доведу світу, що є найкращим бійцем планети. Я готовий захистити свій титул абсолютного чемпіона в убивчій манері", – запевнив американський боксер.

Хейні наразі контролює пояси WBC, WBA Super, WBO, IBF і культового видання The Ring у легкій вазі. На професіональному рівні він провів 29 поєдинків, у яких не зазнав жодної поразки та завершив нокаутом 15 боїв. Рекорд Ломаченка – 17 перемог, 2 поразки.

Натомість команда українця Усика розпочала переговори про бій із британцем Дюбуа. Поєдинок із обов'язковим претендентом від WBA може відбутися у червні або липні. Раніше український чемпіон прагнув зустрітися з Тайсоном Ф'юрі.