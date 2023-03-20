Усик – Ф'юрі. Чому об'єднавчий поєдинок у суперважкій вазі вдруге на межі зриву

Головною інтригою у світі боксу на 2023 рік залишається можливість проведення бою між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Наприкінці минулого тижня менеджер українського боксера Егіс Клімас зізнався, що вірогідність проведення бою під гучною вивіскою з кожним днем ставатиме дедалі нижчою. Команди двох чемпіонів так і не узгодили всі деталі об'єднавчого поєдинку.

Боксерський світ почев чекати бою за абсолют ще після другої перемоги Усика над іншим британцем – Ентоні Джошуа. На кону мали б з'явитися чемпіонські пояси українця (WBA, WBO, IBF та IBO) та титул WBC із плечей Ф'юрі. Абсолютних чемпіонів світу хевівейт не бачив три десятиліття. Ще восени 1992-го Ріддік Боу замкнув на собі пояси трьох головних боксерських організацій після перемоги над Холіфілдом. Утім, швидко втратив статус через відмову битися проти Льюїса.

Команди Усика та Ф'юрі кілька місяців безуспішно вели перемовини. Британський боксер вигадував нові вимоги для українця та причини не виходити з ним у ринг. Щоразу ж після незгоди опонента прийняти його умови "знаходив" нового суперника. Чісора, Вайлдер, навіть Джошуа – всі вони побували в списку альтернатив "Циганського Короля". Про бій із Усиком він волів забути.

Новий сезон саги Усик – Ф'юрі стартував 3 грудня. Того дня "Циганський Король" утретє побив бідолашного Дерека Чісору. Боксер на прізвисько "Війна" вже було зібрався на пенсію, але спокусився пропозицією ще трохи підзаробити на безтурботну старість.

"Зелено світло" на довгожданий об'єднавчий бій почали давати боксерські організації. Та ж Міжнародна боксерська федерація (IBF) звільнила Усика від обов'язкового захисту титулу проти хорвата Хрговіча. Натомість команди двох чемпіонів почали шукати зручну дату календаря на 2023 рік для проведення поєдинку. Робочим варіантом були кінцівка лютого та початок березня.

Та згодом потенційний поєдинок відтермінували. За даними інсайдерів, мотивом такого кроку стало фінансове питання. З бажанням зібрати якомога більше грошей з довірливих громадян представники Усика та Ф'юрі взялися чекати казкових пропозицій з Близького Сходу. Так виникла ідея провести бій в Ер-Ріяді чи Джидді наприкінці березня чи на початку квітня.

Поступово базова дата об'єднавчого поєдинку посунулася ще далі. Тепер на проведення бою 29 квітня став претендувати і лондонський "Вемблі". Український та британський боксери не зуміли домовитися про розподіл призових від шейхів, тож так і не отримали фінальної пропозиції та вирішили узгоджувати бій у британській столиці.

Згодом Ф'юрі взявся за старе. У середині лютого "Циганський Король" почав лякати Усика та його команду запасними варіантами. Знову до діла згодився Вайлдер. Британець чи то навмисне злив у пресу інформацію про зустріч із менеджментом американця, чи то справді спілкувався з ним.

Натомість представники українського чемпіона продовжували працювати в раціональному руслі. Аби знайти точки порозуміння з британським боксером вони запропонували узгодити відразу два поєдинки – об'єднавчий і бій-реванш із рівним розподілом призових. Та навіть так мотивувати Ф'юрі не вдалося.

У відповідь "Циганський Король" почав вигадувати щоразу безглуздіші вимоги. Спершу він відкинув ідею розділити гонорар у цілком справедливій пропорції 50/50 чи 60/40 на користь переможця. Зате запропонував Усику 30% і ще й встановив ультиматум, за яким у разі відмови українець втрачатиме ще по відсотку за кожен день роздумів.

Чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF та IBO погодився навіть на такий крок, аби бій таки відбувся. У відповідь Усик висунув лише одну умову – Ф'юрі віддасть 1 млн фунтів на потреби України. І хоч Всесвітня боксерська асоціація (WBA) підтвердила, що сторони сповістили її про домовленість, та реальної угоди досі немає.

Більше того, 34-річний британець вигадав новий ультиматум. Тепер він не хоче, щоб у документах прописували зобов'язання про бій-реванш. Мовляв, без цього пункту ставки стануть максимально високими і для Усика, і для Ф'юрі, що лише сприятиме видовищності поєдинку. Але всі навколо все розуміють...

Наразі бій Усик – Ф'юрі близький до другого зриву за час із серпня 2022 року. Схоже, що поки британський боксер не наведе лад у власній голові, то на заваді об'єднавчого поєдинку поставатимуть нові й нові вимоги "Циганського Короля". Звісно, можна кивати на те, що торік бій не відбувся через випадковий збіг обставин, але нинішня ситуація – вже тенденція. І до підтвердження закономірності справа може ніколи не дійти...