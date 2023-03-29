Усик розпочав нові перемовини про чемпіонський бій: хто стане суперником
Після зриву переговорів із Тайсоном Ф'юрі щодо поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті команда українського боксера Олександра Усика взялася за організацію нового бою.
Про це заявив журналіст talkSPORT Майкл Бенсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.
Представники володаря чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO розпочали перемовини з командою Даніеля Дюбуа. Британський боксер якраз відновився після травми.
Всесвітня боксерська асоціація отримала від менеджерів 25-річного британця підтвердження про готовність вийти в ринг. Промоутер Дюбуа Френк Воррен прагне організувати для свого клієнта бій із Усиком за титули WBA, WBO, IBF. Британський боксер – обов'язковий претендент на перший пояс зі званням регулярного чемпіона світу.
Дюбуа дебютував у професіоналах у 2017 році. З тих пір він провів 20 поєдинків, у яких здобув 19 перемог (17 – нокаутом). Єдиної поразки британець зазнав від співвітчизника Джозефа Джойса восени 2020-го, програвши нокаутом у 10-му раунді.
Раніше менеджер українця Клімас оголосив про зрив поєдинку Усик – Ф'юрі через непомірні апетити "Циганського Короля". Він також анонсував захист Усиком титулу однієї з боксерський організацій. Імовірні терміни проведення бою – червень або липень.
Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois negotiations are now underway, I'm told by Frank Warren. They sent back medical confirmation as requested by the WBA to prove Dubois has recovered from his injury and is fit to be next mandatory for Usyk's WBA, IBF and WBO heavyweight world titles.— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 28, 2023
До слова, раніше розібрали передумови зриву поєдинку Усика та Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу.
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