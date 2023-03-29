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Непобежденный американец пообещал побить Ломаченко: когда состоится бой

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Лас-Вегас, Среда 29 марта 2023 14:37
Непобежденный американец пообещал побить Ломаченко: когда состоится бой Фото: Девин Хейни собрался нокаутировать Василия Ломаченко (rte.ie)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира в легком весе по нескольким версиям Девин Хейни пообещал одолеть скандального боксера с украинским паспортом Василия Ломаченко в очном поединке в конце мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

Бой Хейни – Ломаченко назначен на 20 мая. Титульный поединок состоится в Неваде. Легковесы выйдут в ринг MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

В первый раз встретиться боксеры могли еще в 2019 году. Тогда американец бросил вызов Ломаченко, но украинец отказался от боя. Теперь Хейни решил согласиться на поединок, несмотря на историю 4-летней давности, поскольку "болельщики действительно хотят увидеть это сражение".

"Понимаю, что боксерский IQ Ломаченко чрезвычайно высок, но 20 мая докажу миру, что являюсь лучшим бойцем планеты. Я готов защитить свой титул абсолютного чемпиона в убийственной манере", – заверил американский боксер.

Хейни в данный момент контролирует пояса WBC, WBA Super, WBO, IBF и культового издания The Ring в легком весе. На профессиональном уровне он провел 29 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения и завершил нокаутом 15 боев. Рекорд Ломаченко – 17 побед, 2 поражения.

В свою очередь команда украинца Усика начала переговоры о бое с британцем Дюбуа. Поединок с обязательным претендентом от WBA может состояться в июне или июле. Ранее украинский чемпион стремился встретиться с Тайсоном Фьюри.

К слову, ранее разобрали предпосылки срыва поединка Усика и Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

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