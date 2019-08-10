В Непале автобус упал в реку, погибли пять человек

В Непале автобус, в котором перебывало более 30 человек, упал в реку по дороге в столицу Катманду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

В результате падения не менее пяти человек погибли. Еще 16 человек получили травмы, их спасли из воды.

Авария произошла приблизительно в 50 км к западу от Катманду на шоссе Притхви.

Три тела были найдены там, где автобус упал в реку, еще два - в двух километрах от места происшествия. Еще более десяти человек числятся пропавшими без вести.

Спасателям на резиновых лодках и полицейским-ныряльщикам удалось обнаружить автобус через пять часов после аварии. Спасатели с помощью крана подняли его из воды. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Ранее сообщалось, что в Непале число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, достигло 55.

РБК-Украина писало, что в Грузии в результате падения грузовика с обрыва погибли по меньшей мере пять человек.