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В Непале число погибших в результате наводнений достигло 55

Новости » Происшествия    14.07.2019 - 20:08
В Непале число погибших в результате наводнений достигло 55
Иллюстративное фото (GettyImages)

Около 30 человек числятся пропавшими без вести

В Непале число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, достигло 55. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

По данным непальского МВД, не менее 30 человек числятся пропавшими без вести, более 30 получили серьезные ранения.

Проливные дожди начались в Непале в четверг, 11 июля. Стихия затронула более 20 районов страны, эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек. В результате оползней оказались заблокированы несколько автотрасс. Почти 30 тыс. сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать необходимую помощь.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что жертвами наводнений и селей, вызванных продолжавшимися последние два дня проливными дождями, стали уже 32 человека.  В настоящее время наводнения зафиксированы в 21 из 77 уездов страны. Полиция Непала мобилизовала для спасения населения почти 30 тыс сотрудников правоохранительных органов, в общей сложности уже спасено более 130 человек.

Число жертв наводнений в Непале выросло до 32 В столице Непала произошло 2 взрыва, есть погибшие
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