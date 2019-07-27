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В Грузии грузовик упал с обрыва, погибли пять человек

Новости » Происшествия    27.07.2019 - 23:39
В Грузии грузовик упал с обрыва, погибли пять человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Всего в автомобиле находились 12 людей

В Грузии в результате падения грузовика с обрыва погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IMEDI.

Отмечается, что водитель не справился с управлением, и машина упала в овраг с 400-метровой высоты. Всего в грузовом автомобиле находились 12 человек, пятеро из которых успели выпрыгнуть во время падения.

 

На месте происшествия работают спасатели. К поисково-спасательным операциям подключен и вертолет погранполиции МВД Грузии, который уже доставил некоторых спасшихся людей в больницу города Телави (край Кахети).

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Канаде на 15 шоссе в результате столкновения шести транспортных средств пострадали семь человек. Шоссе после аварии было закрыто в обоих направлениях к югу от Смитс-Фолс, штат Онтарио. 

Напомним, недавно в провинции Анталья (Турция) туристический автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего пострадали около 25  В автобусе ехали туристы из Норвегии и Польши. Авария произошла в районе города Кемер.

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