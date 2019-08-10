У Непалі автобус упав у річку, загинули п'ять осіб

У Непалі автобус, в якому перебувало понад 30 осіб, впав у річку по дорозі в столицю Катманду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

В результаті падіння не менше п'яти осіб загинули. Ще 16 осіб отримали травми, їх врятували з води.

Аварія сталася приблизно в 50 км на захід від Катманду на шосе Притхви.

Три тіла були знайдені там, де автобус впав в річку, ще два - у двох кілометрах від місця події. Ще більше десяти осіб числяться зниклими без вісті.

Рятувальникам на гумових човнах і поліцейським-нирцям вдалося виявити автобус через п'ять годин після аварії. Рятувальники за допомогою крана підняли його з води. Постраждалі були доставлені в місцеву лікарню.

Раніше повідомлялося, що в Непалі число загиблих в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, досягла 55.

РБК-Україна писало, що в Грузії у результаті падіння вантажівки з обриву загинули щонайменше п'ять осіб.