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Непал припинив видавати робочі візи в Росію через вербування на війну

Фото: Непал припинив видавати робочі візи в Росію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Непал припинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні. Щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в російські армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Непал звернувся до Росії із закликом припинити набір до російської армії серед його громадян, відправити всіх непальських солдатів назад, а також виплатити компенсацію сім'ям загиблих.

Згідно з даними уряду Непалу, до 200 громадян наразі служать в армії Росії, ще близько 100 вважаються зниклими безвісти. 

"Непальські солдати, яких називають гуркхами, відомі своєю хоробрістю і бойовими навичками, і служать в британській та індійській арміях після здобуття Індією незалежності в 1947 році згідно з угодою між трьома країнами. З Росією такої угоди немає", - пояснює видання. 

Як відзначив директор департаменту з питань працевлаштування за кордоном Кабірадж Упреті, рішення щодо тимчасового припинення видачі дозволів на працевлаштування спрямоване на мінімізацію людських жертв. 

Громадяни Непалу повинні отримати від уряду дозвіл на роботу за кордоном, який дає їм право на державну підтримку в разі надзвичайних ситуацій або ж компенсацію для їхніх сімей у разі смерті. 

"Минулого місяця поліція Непалу затримала 10 осіб за звинуваченням у тому, що вони відправляли безробітних молодих людей для незаконного вербування в російську армію, стягуючи з них величезні суми грошей за туристичні візи", - додає Reuters. 

Росіяни набирають на війну проти України іноземців

Як повідомлялось раніше, російські війська відчувають дефіцит кадрових військових для заповнення бойових втрат, тому намагаються залучити іноземних добровольців для служби.

Зокрема країна-терорист займалася вербуванням громадян Куби на війну в Україні. Останнім обіцяли високу заробітну плату, премії та відпустки.

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