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Непал прекратил выдавать рабочие визы в Россию из-за вербовки на войну

Фото: Непал перестал выдавать рабочие визы в Россию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Непал прекратил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине. Не менее 10 непальских солдат были убиты во время службы в русских армиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Непал обратился к России с призывом прекратить набор в российскую армию среди его граждан, отправить всех непальских солдат обратно, а также выплатить компенсацию семьям погибших.

Согласно данным правительства Непала, до 200 граждан в настоящее время служат в армии России, еще около 100 считаются пропавшими без вести. 

"Непальские солдаты, которых называют гуркхами, известны своей храбростью и боевыми навыками, и служат в британской и индийской армиях после обретения Индией независимости в 1947 году согласно договору между тремя странами. С Россией такого соглашения нет", - поясняет издание. 

Как отметил директор департамента по вопросам трудоустройства за рубежом Кабирадж Упрети, решение о временной приостановке выдачи разрешений на трудоустройство направлено на минимизацию человеческих жертв. 

Граждане Непала должны получить от правительства разрешение на работу за рубежом, которое дает им право на государственную поддержку в случае чрезвычайных ситуаций или же компенсацию для их семей в случае смерти. 

"В прошлом месяце полиция Непала задержала 10 человек по обвинению в том, что они отправляли безработных молодых людей для незаконной вербовки в российскую армию, взимая с них огромные суммы денег за туристические визы", - добавляет Reuters.

Россияне набирают на войну против Украины иностранцев

Как сообщалось ранее, российские войска испытывают дефицит кадровых военных для восполнения боевых потерь, поэтому пытаются привлечь иностранных добровольцев к службе.

В частности, страна-террорист занималась вербовкой граждан Кубы на войну в Украине. Последним обещали высокую заработную плату, премии и отпуска.

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