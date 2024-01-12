Неодноразово попереджували. Сунак пояснив удари альянсу Британії та США по хуситам у Ємені

Військові Великої Британії сьогодні вночі, 12 січня, долучилися до завдання ударів по цілях хуситів у Ємені через ігнорування численних закликів припинити атаки на торгові судна у Червоному морі.

Про це заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Дозвольте пару слів сказати про ситуацію в Червоному морі. Альянс Великої Британії та США здійснив удари проти хуситів у Ємені. Це було спрямоване на знищення майданчиків, з яких запускалися дрони та ракети хуситами проти торгових суден у Червоному морі", - зазначив глава британського уряду.

Сунак наголосив, що подібні напади на кораблі у цьому регіоні несли "знищення і біди, призводили до загрози морському судноплавству".

"Після неодноразових попереджень про необхідність припинення цих атак, після виступів ООН 10 січня, яке говорило про необхідність збереження свободи мореплавства та необхідність припинення бойових дій - нічого цього не сталося", - розповів прем'єр Британії.

За його словами, саме тому країна разом із союзниками по коаліції "вдалася до обмежених кроків на самозахист".

"І перед обличчям цієї агресії ми завжди будемо дотримуватися верховенства права", - наголосив Сунак.

Удари коаліції по позиціях хуситів у Ємені

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 січня у відповідь на постійні атаки єменських хуситів по торгових кораблях у Червоному морі Британія та США завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з цими бойовиками.

Нагадаємо, з листопада минулого року в Червоному морі єменські хусити почали атакувати торгові судна, які, за їхніми появами, нібито мали зв'язки з Ізраїлем.

Додамо, що сьогодні вдень у Міноборони Британії заперечили планування нових ударів по хуситах у Ємені. У відомстві зазначили, що військова операція була необхідна для захисту кораблів у Червоному морі.

За словами президента України Володимира Зеленського, у полоні в хуситів перебуває четверо українських моряків. Держава працює над їхнім звільненням.

Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі - читайте у нашому матеріалі.