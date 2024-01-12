У полоні в хуситів перебуває група українських моряків. Зеленський розповів деталі

У полоні в хуситів перебуває четверо українських моряків. Держава працює над їхнім звільненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Четверо наших моряків перебувають у полоні в хуситів", - йдеться в заяві.

За словами президента, Україна працює над їхнім поверненням.

Удари США та союзників по позиціях хуситів у Ємені

З листопада минулого року в Червоному морі єменські хусити почали атакувати торгові судна, які, за їхніми появами, нібито мали зв'язки з Ізраїлем.

Цього тижня єменські бойовики здійснили найбільшу атаку, при цьому військовим Сполучених Штатів та Британії вдалося відбити її.

У ніч на 12 січня у відповідь на постійні атаки бойовиків Британія та США завдали потужних ударів по цілях, пов'язаним з хуситами в Ємені.

Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі - читайте у нашому матеріалі.