Чи плануються нові удари по Ємену: відповідь міністра ЗС Британії

В Британії заперечили планування нових ударів по Ємену. Військова операція була необхідна для захисту кораблів у Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Збройних сил Великої Британії Джеймса Хіппі в ефірі BBC Breakfast.

Як відзначив Хіппі, військова операція була "обмеженою, пропорційною та необхідною" для захисту військових кораблів і морських суден у Червоному морі. Водночас нові удари наразі не плануються.

"Як завжди, Збройні сили нашої країни та державні службовці, які працюють разом з ними, відзначилися у плануванні цієї місії. У цьому було багато ризику, і ми всі повинні пишатися тим, що вони зробили минулої ночі", - додав міністр Збройних сил.

Удари США та союзників по позиціях хуситів у Ємені

З листопада в Червоному морі продовжувались атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. Також цього тижня терористи вдались до найбільшої атаки, але військові Сполучених Штатів Америки й Британії відбили її.

Вже цієї ночі, 12 січня, у відповідь на постійні атаки терористів, Британія та США завдали потужних ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі - читайте у нашому матеріалі.