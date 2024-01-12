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Чи плануються нові удари по Ємену: відповідь міністра ЗС Британії

П'ятниця 12 січня 2024 14:31
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Чи плануються нові удари по Ємену: відповідь міністра ЗС Британії Фото: Джеймс Хіппі, міністр Збройних сил Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Британії заперечили планування нових ударів по Ємену. Військова операція була необхідна для захисту кораблів у Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Збройних сил Великої Британії Джеймса Хіппі в ефірі BBC Breakfast.

Як відзначив Хіппі, військова операція була "обмеженою, пропорційною та необхідною" для захисту військових кораблів і морських суден у Червоному морі. Водночас нові удари наразі не плануються.

"Як завжди, Збройні сили нашої країни та державні службовці, які працюють разом з ними, відзначилися у плануванні цієї місії. У цьому було багато ризику, і ми всі повинні пишатися тим, що вони зробили минулої ночі", - додав міністр Збройних сил.

Удари США та союзників по позиціях хуситів у Ємені

З листопада в Червоному морі продовжувались атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. Також цього тижня терористи вдались до найбільшої атаки, але військові Сполучених Штатів Америки й Британії відбили її.

Вже цієї ночі, 12 січня, у відповідь на постійні атаки терористів, Британія та США завдали потужних ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі - читайте у нашому матеріалі.

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Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
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