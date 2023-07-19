Необхідно розблокувати Чорне море, щоб продовжити експорт зерна з України, - фон дер Ляєн

Щоб не допустити продовольчої кризи в найуразливіших країнах світу та продовжити експорт української продукції необхідно розблокувати Чорне море.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що "глибоко занепокоєна" рішенням РФ вийти з "зернової угоди" попри зусилля Туреччини та ООН.

"Існує ризик, що це принесе продовольчу небезпеку дуже багатьом уразливим країнам по усьому світу", - сказала очільниця Єврокомісії.

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС буде працювати над забезпеченням продовольчої безпеки "всіма наявними способами", такими як "коридори солідарності" на кордонах з Україною. Однак для повного відновлення експорту необхідно розблокувати Чорне море.

"Чорноморська ініціатива надала додаткові 35 мільйонів тонн (українського експорту - ред.). Тож ми, напевно, будемо продовжувати вивозити аграрну продукцію з України на глобальний ринок через "коридори солідарності". Але важливим є розблокувати Чорне море та продовжувати експорт цим шляхом", - зауважила вона.

Росія зірвала "зернову угоду"

17 липня РФ заявила, що припиняє свою участь у "зерновій угоді" нібито через невиконання її вимог. Хоча до цього саме Росія регулярно блокувала вивезення зерна з українських портів.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може продовжити експорт у тристоронньому форматі з Туреччиною та ООН. А США та інші країни заявили, що розмірковують над альтернативними способами експорту української агропродукції.

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