Необходимо разблокировать Черное море, чтобы продрлжить экспорт зерна из Украины, - фон дер Ляен

Чтобы не допустить продовольственного кризиса в самых уязвимых странах мира и продолжить экспорт украинской продукции, необходимо разблокировать Черное море.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что "глубоко обеспокоена" решением РФ выйти из "зернового соглашения", несмотря на усилия Турции и ООН.

"Существует риск, что это принесет продовольственную опасность многим уязвимым странам по всему миру", - сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляен подчеркнула, что ЕС будет работать над обеспечением продовольственной безопасности "всеми имеющимися способами", такими как "коридоры солидарности" на границах с Украиной. Однако для полного возобновления экспорта необходимо разблокировать Черное море.

"Черноморская инициатива предоставила дополнительные 35 миллионов тонн (украинского экспорта - ред.). Поэтому мы, наверное, будем продолжать вывозить аграрную продукцию из Украины на глобальный рынок через "коридоры солидарности". Но важно разблокировать Черное море и продолжать экспорт этим путем", – заметила она.

Россия сорвала "зерновое соглашение"

17 июля РФ заявила, что прекращает свое участие в "зерновом соглашении" якобы из-за невыполнения его требований. Хотя до этого Россия регулярно блокировала вывоз зерна из украинских портов.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может продолжить экспорт в трехстороннем формате с Турцией и ООН. А США и другие страны заявили, что размышляют над альтернативными способами экспорта украинской агропродукции.

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