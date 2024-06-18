Необхідні правильні слова. Кулеба висловився щодо повернення українців з-за кордону

Як відзначив Кулеба, в питанні повернення українців на Батьківщину, необхідно знайти правильні слова, інструменти, а також взаємодію. Водночас не варто "дотискати".

Він додав, що уряди інших країн, в яких наразі перебуває найбільше українців, задоволені тим, що наші громадяни живуть у них, працюють й адаптуються в їхніх суспільствах. Але вони бажають також допомогти Києву повернути земляків додому.

"Вони (уряди інших країн, - ред.) самі знаходяться в дуже вузькому просторі для маневру, тому що ти не можеш робити це примусово. І так само й для нас", - відзначив Кулеба.

За словами міністра, серед українців за кордоном також є й ті, хто не має куди повертатись, або ж не мають можливості це зробити через хворобу, чи необхідність догляду за близькими.

"Я думаю, якщо цю групу відставити вбік, для решти українців, які зараз за кордоном, ми всі присутні в цій залі, ті, хто сьогодні складає сесію в університетах, ходять на роботу в полях, на заводах, у бізнесі, наочний доказ того, що в Україні можна жити, розвиватися і ростити дітей", - заявив він.

Повернення військовозобов'язаних до України

Після початку повномасштабного вторгнення, тисячі українців покинули свої домівки та виїхали у країни Європейського союзу (ЄС). Наразі найбільше біженців проживають у Польщі, Німеччині та Чехії.

Як раніше стверджував Кулеба, в питанні щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків до України йдеться саме про справедливість.

Також питання повернення військовозобов'язаних коментували й офіційні особи країн-союзників України. Як приклад, голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш допускав, що Варшава може допомогти Києву. Також про аналогічний крок стверджував його литовський колега Лаурінас Кащюнас.