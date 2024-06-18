Необходимы правильные слова. Кулеба высказался о возвращении украинцев из-за границы

Как отметил Кулеба, в вопросе возвращения украинцев на Родину, необходимо найти правильные слова, инструменты, а также взаимодействие. В то же время не стоит "дожимать".

Он добавил, что правительства других стран, в которых сейчас находится больше всего украинцев, довольны тем, что наши граждане живут у них, работают и адаптируются в их обществах. Но они желают также помочь Киеву вернуть земляков домой.

"Они (правительства других стран, - ред.) сами находятся в очень узком пространстве для маневра, потому что ты не можешь делать это принудительно. И так же и для нас", - отметил Кулеба.

По словам министра, среди украинцев за рубежом также есть и те, кому некуда возвращаться, или же не имеют возможности это сделать из-за болезни, или необходимости ухода за близкими.

"Я думаю, если эту группу отставить в сторону, для остальных украинцев, которые сейчас за рубежом, мы все присутствующие в этом зале, те, кто сегодня сдает сессию в университетах, ходят на работу в полях, на заводах, в бизнесе, наглядное доказательство того, что в Украине можно жить, развиваться и растить детей", - заявил он.

Возвращение военнообязанных в Украину

После начала полномасштабного вторжения, тысячи украинцев покинули свои дома и выехали в страны Европейского союза (ЕС). Сейчас больше всего беженцев проживают в Польше, Германии и Чехии.

Как ранее утверждал Кулеба, в вопросе о возвращении военнообязанных мужчин в Украину речь идет именно о справедливости.

Также вопрос возвращения военнообязанных комментировали и официальные лица стран-союзников Украины. В качестве примера, глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш допускал, что Варшава может помочь Киеву. Также об аналогичном шаге утверждал его литовский коллега Лауринас Кащюнас.