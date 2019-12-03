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Немцы разделились в вопросе санкций против России, - опрос

Новости » В мире     03.12.2019 - 15:07
Немцы разделились в вопросе санкций против России, - опрос
Коллаж РБК-Украина

Жители Германии ответили на вопрос, нужно ли продолжать санкции против Росиии

Жители Германии разделились в вопросе, стоит ли продолжать или отменить санкции против Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно опросу YouGov, проведенному немецким информационным агентством DPA, 37% немцев выступают за отмену санкций в отношении России в связи с ее нападением на Украину в Крыму и на Донбассе, а 34% против отмены таких санкций. Остальные затруднились с ответом.

Кроме того, согласно опросу, 55% жителей Германии считают, что европейские члены НАТО должны защитить себя от нападения без помощи США. Также немцы хотят, чтобы США частично (23%) или полностью (26%) вывели свои 30 тысяч военнослужащих, дислоцированных в Германии.

Напомним, ранее Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер предостерегла от усиления влияния России и Китая на страны Западных Балкан. Имея в виду именно Россию, министр обороны Германии отметила, что на Балканах применяются те же формы влияния, которые уже испытывались в странах Балтии.

РБК-Украина писало, что Суд Германии отклонил иски о запрете строительства наземного продолжения "Северного потока-2". Новый газовый трубопровод позволит РФ доставлять газ в обход территории Украины.

Также сообщалось, что Вашингтон не поддерживает немецко-российские инвестиции в этот проект и не исключает введения санкций после окончания строительства газопровода.

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