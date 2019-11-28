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Суд Германии отклонил иски о запрете строительства наземного продолжения "Северного потока-2"

Новости » Общество     28.11.2019 - 20:01
Суд Германии отклонил иски о запрете строительства наземного продолжения "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (nord-stream2.com)

В случае строительства трубопровода Eugal, "Газпром" сможет доставлять газ в обход  территории Украины

Высший административный суд федеральной земли Саксония (Германия) отклонил четыре иска различных компаний, в которых они пытались заблокировать строительство немецкого трубопровода Eugal, который должен стать наземным продолжением "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Energate Messenger.

Отмечается, что трубопровод Eugal должен пролегать по территории Германии от побережья Балтийского моря, на котором строят "Северный поток-2", на юг, до границы с Чехией.

В случае строительства трубопровода, "Газпром" сможет доставлять газ в обход территории Украины не только на север Германии, но и в остальную Центральную и Западную Европу.

Согласно постановлениям суда, Земельная дирекция Саксонии при утверждении планов строительства не допустила никаких ошибок при осуществлении оценки воздействия на окружающую среду.

Трубопровод Eugal также отвечает требованиям технической безопасности при пересечении ветряной электростанции.

Напомним, в Соединенных Штатах не исключают введения санкций в ответ на строительство газопровода "Северный поток-2". По мнению министра энергетики США, проект Nord Stream 2 нарушает энергетическую безопасность в Европе. И Вашингтон не поддерживает немецко-российские инвестиции в проект.

Как сообщало РБК-Украина, 30 октября правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе. Дания предоставила компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода на континентальном шельфе.

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