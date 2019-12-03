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Німці розділилися в питанні санкцій проти Росії, - опитування

Новини » В світі     03.12.2019 - 15:07
Німці розділилися в питанні санкцій проти Росії, - опитування
Колаж РБК-Україна

Жителі Німеччини відповіли на питання, чи потрібно продовжувати санкції проти Росії

Мешканці Німеччини розділилися в питанні, чи варто продовжувати або скасувати санкції проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з дослідженням YouGov, проведеним німецьким інформаційним агентством DPA, 37% німців виступають за скасування санкцій щодо Росії у зв'язку з її нападом на Україну в Криму і на Донбасі, а 34% проти скасування таких санкцій. Решта вагалися з відповіддю.

Крім того, згідно з опитуванням, 55% жителів Німеччини вважають, що європейські члени НАТО повинні захистити себе від нападу без допомоги США. Також німці хочуть, щоб США частково (23%) або повністю (26%) вивели свої 30 тисяч військовослужбовців, дислокованих в Німеччині.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер застерегла від посилення впливу Росії та Китаю на країни Західних Балкан. Маючи на увазі саме Росію, міністр оборони Німеччини зазначила, що на Балканах застосовуються ті ж форми впливу, які вже випробовувалися в країнах Балтії.

РБК-Україна писало, що Суд Німеччини відхилив позови про заборону будівництва наземного продовження "Північного потоку-2". Новий газовий трубопровід дозволить РФ доставляти газ в обхід території України.

Також повідомлялося, що Вашингтон не підтримує німецько-російські інвестиції в цей проект і не виключає введення санкцій після закінчення будівництва газопроводу.

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