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В Германии предостерегли от усиления влияния РФ и Китая на Балканах

Новости » В мире     02.12.2019 - 11:08
В Германии предостерегли от усиления влияния РФ и Китая на Балканах
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (picture-alliance/dpa/S.Kahnert)

По словам министра обороны ФРГ, эта ситуация напоминает действия России во время сближения стран Прибалтики с ЕС

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер указала на попытки России и Китая усилить свое влияние на страны Западных Балкан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Выступая в столице Косово Приштине, где солдаты Бундесвера принимают участие в миссии Североатлантического альянса, Крамп-Карренбауер заявила:

"Мы знаем, что на весь регион Китай, а также Россия смотрят с особым интересом", - отметила немецкий министр.

Имея в виду именно Россию, министр обороны Германии отметила, что на Балканах применяются те же формы влияния, которые уже испытывались в странах Балтии.

Крамп-Карренбауер заявила что Косово - независимая страна, которая может самостоятельно решать свое будущее.

"Это соответствует нашему пониманию и нашим ценностям в вопросе политического суверенитета государств", - сказала министр.

Отметим, такие заявления Крамп-Карренбауер сделала за несколько дней до проведения саммита НАТО в Лондоне. Ранее глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что оборонные расходы НАТО вырастут на 400 млрд долларов.

Ранее Столтенберг также заявлял, что на сегодняшний день в НАТО не видят непосредственной угрозы из России для стран альянса. По его словам, нет непосредственной угрозы России по отношению к какой-либо стране НАТО.

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