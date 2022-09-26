Немобілізовані росіяни вже телефонують в Україну стосовно здачі в полон, - ГУР

На гарячу лінію центру приймання звернень щодо здачі в полон "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ представника ГУР МО України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.
"Дуже багато зараз звернень на гарячу лінію від новомобілізованих росіян або навіть від тих, хто ще не мобілізований. Дзвонять і кажуть: "У разі, якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися?", - заявив Юсов.
Він пояснює це низькою мотивацією та відповідним психоемоційним станом серед цієї мобілізаційної хвилі. Таким же алгоритмом користуються і кримчани.
Юсов повідомив, що в Донецькій та Луганській областях мобілізація "почалася та одразу закінчилася", бо там уже нема кого мобілізувати. Серед чоловіків залишилися тільки ті, хто працює на якихось підприємствах, а також хворі.
"Після псевдореферендумів та насильницької паспортизації окупанти можуть почати мобілізувати чоловіків і на інших тимчасово окупованих територіях України", - допустив представник ГУР.
Нагадаємо, що військовий експерт розповів, чи вплине російська мобілізація на перебіг війни.
Також, процес мобілізації у РФ підривають фундаментальні проблеми, президент РФ Володимир Путін не зможе їх вирішити.
Існує інформація, що мобілізованих росіян уже почали відправляти на фронт без підготовки.
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