Чи вплине російська мобілізація на перебіг війни: оцінка експерта

Часткова мобілізація, яку нещодавно оголосив російський диктатор Володимир Путін, не вплине на перебіг війни в Україні.

"Вже занадто пізно. Після того, як Україна прийшла до тями, вони просунулися тільки в Луганській області і лише на відстань менш як 50 кілометрів. З того часу, з квітня, коли вони оголосили про намір захопити Донбас, більшого просування не було", - заявив він.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про мобілізацію до РФ і підписав відповідний указ. Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу розповів про плани закликати до 300 тисяч осіб.

Крім того, в Росії вже кілька губернаторів критикували мобілізацію, а по ряду регіонів противники "могилізації" почали виходити на протести.

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