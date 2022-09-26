Немобилизованные россияне уже звонят в Украину по поводу сдачи в плен, - ГУР

"Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: "В случае, если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно показаться?", - заявил Юсов.

Он объясняет это низкой мотивацией и соответствующим психоэмоциональным состоянием этой мобилизационной волны. Таким же алгоритмом пользуются и крымчане.

Юсов сообщил, что в Донецкой и Луганской областях мобилизация "началась и сразу закончилась", потому что там уже некого мобилизовать. Среди мужчин остались только работающие на каких-то предприятиях, а также больные.

"После псевдореферендумов и насильственной паспортизации оккупанты могут начать мобилизовать мужчин и на других временно оккупированных территориях Украины", - допустил представитель ГУР.