"Неминучі переговори" України та РФ можуть відбутися в Туреччині, - Фідан

Фідан заявив, що війна в Європі триває вже четвертий рік, а її глобальний вплив "глибоко відчувається". Тому бойові дії нарешті мають припинитися, це можливо тільки шляхом переговорів.

"Я думаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку. Тому що обидві сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури. Тепер це перетворилося на війну дронів. Ніхто нікуди не може рухатися, просуваються лише ті, хто не рахується з втратами", - зазначив він.

При цьому Фідан підкреслив, що російські "здобутки" на фронті коштували їм величезних втрат. Росіянам варто було б подумати про мир. Проблема, на думку турецького міністра, полягає в тому, що жодна зі сторін, мовляв, не може відкрито заявити про бажання переговорів - бо "не хоче здаватися слабкою для іншої".

"Війна має закінчитися. Ми вважаємо переговори неминучими. Особисто я вважаю, що перемовини відновляться. Звичайно, ми не можемо вдаватися в подробиці. Це може статися в Туреччині, це може статися деінде, але я вірю, що цей мир точно настане", - резюмував Фідан.