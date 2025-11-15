"Неизбежные переговоры" Украины и РФ могут состояться в Турции, - Фидан

Фидан заявил, что война в Европе продолжается уже четвертый год, а ее глобальное влияние "глубоко ощущается". Поэтому боевые действия наконец должны прекратиться, это возможно только путем переговоров.

"Я думаю, что эта война сейчас переживает свою худшую точку. Потому что обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры. Теперь это превратилось в войну дронов. Никто никуда не может двигаться, продвигаются только те, кто не считается с потерями", - отметил он.

При этом Фидан подчеркнул, что российские "достижения" на фронте стоили им огромных потерь. Россиянам стоило бы подумать о мире. Проблема, по мнению турецкого министра, заключается в том, что ни одна из сторон, мол, не может открыто заявить о желании переговоров - потому что "не хочет казаться слабой для другой".

"Война должна закончиться, мы считаем переговоры неизбежными. Лично я считаю, что переговоры возобновятся. Конечно, мы не можем вдаваться в подробности. Это может произойти в Турции, это может произойти где-то еще, но я верю, что этот мир точно наступит", - резюмировал Фидан.