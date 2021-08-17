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Немецкий самолет смог эвакуировать из Кабула 7 человек, хотя вмещает более сотни

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Кабул, Вторник 17 августа 2021 13:23
Немецкий самолет смог эвакуировать из Кабула 7 человек, хотя вмещает более сотни Фото: самолет типа А400М (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Самолет Бундесвера типа А400М эвакуировал из Кабула всего 7 человек. Хотя он может поместить на своем борту 114 пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Министерство иностранных дел Германии объяснило почему рейсом для эвакуации немецких граждан из Афганистана удалось доставить в безопасное место так мало людей.

"Из-за хаоса в аэропорту и регулярных перестрелок на въезде вчера вечером не было гарантировано, что другие граждане Германии и другие люди, подлежащие эвакуации, вообще получат доступ в аэропорт без защиты Бундесвера", - говорится в сообщении.

Отмечено, что изначально основной целью полета было размещение немецких солдат в Кабуле для защиты дальнейших эвакуационных рейсов.

"У нас было очень мало времени, поэтому мы взяли только тех людей, которые действительно были на месте. А из-за хаотичной ситуации их не было в аэропорту в большом количестве", - добавляют в сообщении.

По словам министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер, Германия планирует создать воздушный мост между Кабулом и Ташкентом в Узбекистане.

Так, самолеты Бундесвера смогут эвакуировать граждан, прежде чем их доставят в Германию чартерными рейсами.

Напомним, количество украинцев, которые хотят покинуть Афганистан, выросла до 120.

Добавим, американский грузовой самолет вывез 640 беженцев из Кабула.

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Германия Афганистан Кабул
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