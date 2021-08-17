ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Американский грузовой самолет вывез 640 беженцев из Кабула

Новина українською →
Кабул, Вторник 17 августа 2021 04:48
Американский грузовой самолет вывез 640 беженцев из Кабула Фото: американский грузовой самолет вывез 640 беженцев из Кабула (Courtesy)
Автор: РБК-Украина

Американский грузовой самолет вывез 640 беженцев из Кабула. Эвакуационный рейс ВВС США из Кабула в Катар приблизился к рекорду по количеству людей, когда-либо летавших на самолетах Boeing.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence One.

"Самолет не собирался брать на борт такое количество людей, однако афганские беженцы самовольно проникли на аэродром и прорвались на борт самолета. Экипаж принял решение не высаживать силой афганцев и лететь со всеми, кто был на борту", - говорится в сообщении.

Рейс стал одним из немногих, которые могли эвакуировать одновременно такое количество людей.

Афганцы, вылетевшие из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, сидели на полу.

"Эта процедура известна как "загрузка пола", когда пассажиры висят на грузовых ремнях, идущих от стены к стене, которые служат импровизированными ремнями безопасности", - уточнил источник издания.

Ранее мы писали, что США возобновили эвакуацию из Афганистана.

Напомним, днем 16 августа военные США были вынуждены приостановить отправку эвакуационных рейсов из-за скопления большого количества людей на взлетной полосе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабул Афганистан
NEWS
Премьер и министр обороны Швеции приедут на саммит Крымской платформы
Премьер и министр обороны Швеции приедут на саммит Крымской платформы
DAILY
Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти