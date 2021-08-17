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Німецький літак зміг евакуювати з Кабулу 7 людей, хоча вміщає понад сотню

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Кабул, Вівторок 17 серпня 2021 13:23
Німецький літак зміг евакуювати з Кабулу 7 людей, хоча вміщає понад сотню Фото: літак типу А400М (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Літак Бундесверу типу А400М евакуював з Кабулу всього 7 людей. Хоча він може помістити на своєму борту 114 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Міністерство закордонних справ Німеччини пояснило чому рейсом для евакуації німецьких громадян з Афганістану вдалося доставити в безпечне місце так мало людей.

"Через хаос в аеропорту і регулярні перестрілки на в’їзді вчора ввечері не було гарантовано, що інші громадяни Німеччини та інші люди, що підлягають евакуації, взагалі отримають доступ в аеропорт без захисту Бундесверу", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що спочатку основною метою польоту було розміщення німецьких солдатів в Кабулі для захисту подальших евакуаційних рейсів.

"У нас було дуже мало часу, тому ми взяли тільки тих людей, які дійсно були на місці. А через хаотичну ситуації їх не було в аеропорту у великій кількості", - додають у повідомленні.

За словами міністра оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, Німеччина планує створити повітряний міст між Кабулом і Ташкентом в Узбекистані.

Так, літаки Бундесверу зможуть евакуювати громадян, перш ніж їх доставлять до Німеччини чартерними рейсами.

Нагадаємо, кількість українців, які хочуть залишити Афганістан, зросла до 120.

Додамо, американський вантажний літак вивіз 640 біженців з Кабула.

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