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Из Афганистана хотят эвакуироваться 120 украинцев, - МИД

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Киев, Вторник 17 августа 2021 12:20
Из Афганистана хотят эвакуироваться 120 украинцев, - МИД Фото: из Афганистана хотят эвакуироваться 120 украинцев (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Число украинцев, которые хотят покинуть Афганистан, возросло до 120. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь.

"По состоянию на утро, 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана", - сообщил спикер МИД.

Почему эвакуация задерживается

В аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти граждан. Вместе с тем, на территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Сейчас разрешения выдаются только военным самолетам.

Параллельно прорабатываются и другие варианты эвакуации. Николенко не уточнил, какие именно.

Куда обращаться для эвакуации

Те украинцы, которые находятся в стране и имеют желание вернуться, должны немедленно сообщить о себе посольству в Таджикистане или Пакистане.

Родственники могут позвонить на "горячую линию" МИД. Тогда дипломаты смогут спланировать самый безопасный вариант помощи.

Напомним, в Кабуле остались посольства только трех стран - России, Китая и Пакистана.

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