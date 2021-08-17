Из Афганистана хотят эвакуироваться 120 украинцев, - МИД
Число украинцев, которые хотят покинуть Афганистан, возросло до 120. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь.
"По состоянию на утро, 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана", - сообщил спикер МИД.
Почему эвакуация задерживается
В аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти граждан. Вместе с тем, на территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Сейчас разрешения выдаются только военным самолетам.
Параллельно прорабатываются и другие варианты эвакуации. Николенко не уточнил, какие именно.
Куда обращаться для эвакуации
Те украинцы, которые находятся в стране и имеют желание вернуться, должны немедленно сообщить о себе посольству в Таджикистане или Пакистане.
Родственники могут позвонить на "горячую линию" МИД. Тогда дипломаты смогут спланировать самый безопасный вариант помощи.
Напомним, в Кабуле остались посольства только трех стран - России, Китая и Пакистана.