UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Немецкие экологи подали иск в суд против строительства "Северного потока-2"

Автор: Александр Белоус

Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) потребовала от суда Гамбурга отменить решение Федерального морского и гидрографического агентства (BSH). Ранее регулятор выдал разрешение на строительство "Северного потока - 2" в водах Германии.

Об этом сообщается на сайте DUH.

DUH считает незаконным одобрение дальнейшего строительства Северного потока - 2".

Как отмечается в сообщении, регулятор игнорирует климатические последствия, а также отрицает влияние на морских птиц из-за устаревших данных.

Кроме того, в DUH уверены в ненужности "Северного потока - 2" для Германии.

В частности в 2020 году правительство Германии утвердило оценку будущего потребления газа, согласно которому он сократится на 8% с 2020 по 2030 год и на целых 43% с 2020 по 2040 год.

"Германии не нужен мегапровод, производящий 100 миллионов тонн CO2 в год", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии (BSH) отклонило иски экологов против строительства "Северного потока - 2" в водах Германии.

Напомним, издание Politico сообщило, что в Белом доме обсуждают возможность назначения спецпредставителя США по "Северному потоку-2". Он должен будет способствовать закрытию газопровода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Северный поток-2
Читайте также
Министр обороны Германии предложила увязать "Северный поток-2" с поведением России
Украина станет слабее из-за запуска "Северного потока-2", - Резников
Прогноз погоды