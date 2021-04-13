Немецкие экологи подали иск в суд против строительства "Северного потока-2"

Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) потребовала от суда Гамбурга отменить решение Федерального морского и гидрографического агентства (BSH). Ранее регулятор выдал разрешение на строительство "Северного потока - 2" в водах Германии.
Об этом сообщается на сайте DUH.
DUH считает незаконным одобрение дальнейшего строительства Северного потока - 2".
Как отмечается в сообщении, регулятор игнорирует климатические последствия, а также отрицает влияние на морских птиц из-за устаревших данных.
Кроме того, в DUH уверены в ненужности "Северного потока - 2" для Германии.
В частности в 2020 году правительство Германии утвердило оценку будущего потребления газа, согласно которому он сократится на 8% с 2020 по 2030 год и на целых 43% с 2020 по 2040 год.
"Германии не нужен мегапровод, производящий 100 миллионов тонн CO2 в год", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина, Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии (BSH) отклонило иски экологов против строительства "Северного потока - 2" в водах Германии.
Напомним, издание Politico сообщило, что в Белом доме обсуждают возможность назначения спецпредставителя США по "Северному потоку-2". Он должен будет способствовать закрытию газопровода.