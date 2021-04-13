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Министр обороны Германии предложила увязать "Северный поток-2" с поведением России

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 13:45
Министр обороны Германии предложила увязать "Северный поток-2" с поведением России Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр хочет увязать "Северный поток-2" с поведением Росиии (www.br.de)
Автор: Александр Белоус

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предлагает увязать вопрос поставок газа по недостроенному трубопроводу "Северный поток-2" с поведением России. Об этом она заявила по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает DW.

Она отметила, что вопрос о моратории на строительство незадолго до завершения проекта является дискуссионным.

По ее словам, если продолжить реализацию "Северного потока - 2", то вопрос об объемах транспортировки газа "надо поставить в зависимость и от поведения России".

Отметим, министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Берлин во вторник, 13 апреля. Во время визита он встречается со своим немецким коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр с целью урегулирования оборонных связей после четырех сложных лет предыдущей американской администрации.

Ключевым камнем преткновения, который может возникнуть в ходе обсуждений является газопровод "Северный поток - 2", который также имеет последствия для безопасности.

Вашингтон считает, что подводный газопровод между Россией и Германией сделает Берлин и Европу слишком зависимыми от российских энергоносителей. Трубопровод почти завершен, и правительство Германии отказалось прекратить участие в проекте.

В то же время 13 апреля германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) потребовала от суда Гамбурга отменить решение регулятора, который ранее выдал разрешение на строительство "Северного потока - 2" в водах Германии.

Напомним, издание Politico сообщило, что в Белом доме обсуждают возможность назначения спецпредставителя США по "Северному потоку-2". Он должен будет способствовать закрытию газопровода.

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