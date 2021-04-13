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Німецькі екологи подали позов до суду проти будівництва "Північного потоку-2"

Автор: Олександр Білоус

Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) вимагає від суду Гамбурга скасувати рішення Федерального морського і гідрографічного агентства (BSH). Раніше регулятор видав дозвіл на будівництво "Північного потоку - 2" у водах Німеччини.

Про це повідомляється на сайті DUH.

DUH вважає незаконним схвалення подальшого будівництва Північного потоку - 2".

Як наголошується в повідомленні, регулятор ігнорує кліматичні наслідки, а також заперечує вплив на морських птахів через застарілі данні.

Крім того, в DUH впевнені в непотрібності "Північного потоку - 2" для Німеччини.

Зокрема у 2020 році уряд Німеччини затвердив оцінку майбутнього споживання газу, згідно з яким він скоротиться на 8% з 2020 по 2030 рік і на цілих 43% з 2020 2040 рік.

"Німеччині не потрібен мегапровод, що виробляє 100 мільйонів тонн CO2 на рік", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило позови екологів проти будівництва "Північного потоку - 2" у водах Німеччини.

Нагадаємо, видання Politico повідомило, що в Білому домі обговорюють можливість призначення спецпредставника США по "Північному потоку-2". Він повинен буде сприяти закриттю газопроводу.

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Новини України Північний потік-2
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