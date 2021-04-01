В Германии отклонили протест экологов против строительства "Северного потока-2"

Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) выступили против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Однако немецкие власти отклонили все возражения.

Экологи опасаются, что трубоукладочные работы будут иметь негативные последствия для морской экосистемы и заповедной зоны для птиц.

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии (BSH) после "тщательного изучения" отклонило протесты экологов. Разрешение на строительство газопровода при помощи судна-трубоукладчика в период с конца сентября до конца мая остается в силе.