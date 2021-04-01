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В Германии отклонили протест экологов против строительства "Северного потока-2"

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 17:25
В Германии отклонили протест экологов против строительства "Северного потока-2" Фото: "Северный поток-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)
Автор: Инна Собора

Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) выступили против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Однако немецкие власти отклонили все возражения.

Об этом пишет DW.

Экологи опасаются, что трубоукладочные работы будут иметь негативные последствия для морской экосистемы и заповедной зоны для птиц.

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии (BSH) после "тщательного изучения" отклонило протесты экологов. Разрешение на строительство газопровода при помощи судна-трубоукладчика в период с конца сентября до конца мая остается в силе.

Ранее сообщалось, что в четверг, 1 апреля, в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока - 2", достиг полной мощности прокачки.

Напомним, в настоящее время готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

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