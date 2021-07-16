Немецкие экологи готовят новый иск против "Северного потока-2"

Об этом представитель DUH заявил в четверг, 15 июля, после того как накануне административный суд в Шверине отклонил иск организации. В иске оспаривался статус общественной пользы фонда.

Этот статус, устанавливаемый налоговым ведомством, является важным компонентом любой общественной организации в Германии и дает возможность получать пожертвования, которые спонсоры могут использовать для сокращения налогов.

Следующим шагом DUH станет иск в высший административный суд земли Мекленбург - Передняя Померания в Грайсвальде. Руководитель Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер заявила, что речь идет о "фейковом фонде", который обманывает граждан, заявляя, что занимается защитой климата.

На деле, по ее словам, фонд занимается "проталкиванием во что бы то ни стало крупнейшего проекта Европы в области традиционных источников энергии".

По планам земельных властей, фонд должен быстро и про запас закупить оборудование и материалы, необходимые для завершения строительства газопровода "Северный поток-2", а также передавать их на реализацию проекта, тем самым выводя из-под угрозы санкций фирмы-поставщики и подрядчики.