Німецькі екологи готують новий позов проти "Північного потоку-2"

Про це представник DUH заявив у четвер, 15 липня, після того як напередодні адміністративний суд у Шверіні відхилив позов організації. У позові оскаржувався статус суспільної користі фонду.

Цей статус, що встановлюється податковим відомством, є важливим компонентом будь-якої громадської організації в Німеччині і дає можливість отримувати пожертви, які спонсори можуть використовувати для скорочення податків.

Наступним кроком DUH стане позов до Вищого адміністративного суду землі Мекленбург-Передня Померанія в Грайсвальді. Керівник Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер заявила, що мова йде про "фейковий фонд", який обманює громадян, заявляючи, що займається захистом клімату.

На ділі, за її словами, фонд займається "проштовхуванням найбільшого проекту Європи в області традиційних джерел енергії".

За планами земельної влади, фонд має швидко і про запас закупити обладнання та матеріали, необхідні для завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", а також передавати їх на реалізацію проекту, тим самим виводячи з-під загрози санкцій фірми-постачальники й підрядники.