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Німецькі екологи готують новий позов проти "Північного потоку-2"

Автор: Артур Родивилов

Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe має намір довести в суді, що пов'язаний з будівництвом газопроводу "Північний потік-2" фонд не відповідає заявленому статусу. Екологи готують позов у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Про це представник DUH заявив у четвер, 15 липня, після того як напередодні адміністративний суд у Шверіні відхилив позов організації. У позові оскаржувався статус суспільної користі фонду.

Цей статус, що встановлюється податковим відомством, є важливим компонентом будь-якої громадської організації в Німеччині і дає можливість отримувати пожертви, які спонсори можуть використовувати для скорочення податків.

Наступним кроком DUH стане позов до Вищого адміністративного суду землі Мекленбург-Передня Померанія в Грайсвальді. Керівник Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер заявила, що мова йде про "фейковий фонд", який обманює громадян, заявляючи, що займається захистом клімату.

На ділі, за її словами, фонд займається "проштовхуванням найбільшого проекту Європи в області традиційних джерел енергії".

За планами земельної влади, фонд має швидко і про запас закупити обладнання та матеріали, необхідні для завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", а також передавати їх на реалізацію проекту, тим самим виводячи з-під загрози санкцій фірми-постачальники й підрядники.

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас заявив про проведення "великої підготовки" до переговорів з США з будівництва газопроводу "Північний потік-2". Він вважає, що у цих переговорів "хороші перспективи".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після зустрічі з Меркель 12 липня заявив, що Україна і Німеччина має різні погляди щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

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Північний потік-2