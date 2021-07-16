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ЕС может задействовать "многие инструменты" против РФ за нарушение транзита газа через Украину, - Меркель

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Вашингтон, Пятница 16 июля 2021 00:59
ЕС может задействовать "многие инструменты" против РФ за нарушение транзита газа через Украину, - Меркель Фото: президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil_meetings)
Автор: Артур Родивилов

ЕС может задействовать "многие инструменты" против России в случае нарушений обязательств по транзиту газа через Украину. "Северный поток 2" является дополнительным проектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова канцлера Германии Ангелы Меркель во время брифинга по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

Она отметила, что российский газопровод не замещает украинский транзит.

Как известно, в украинском руководстве опасаются, что Москва откажется от контракта газа через Украину после запуска "Северного потока-2", который должен соединить Россию и Германию в обход украинской территории. В "Нафтогазе" заявляли, что транзит российского газа сдерживает Россию от эскалации агрессии против Украины.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии от Германии.

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