Маас заявил о сближении позиций Германии и США по "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил о проведении "большой подготовки" к переговорам с США по строительству газопровода "Северный поток-2". Он считает, что у этих переговоров "хорошие перспективы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"В последние недели была проведена большая подготовительная работа, и я думаю, что по многим пунктам мы сблизились", - заявил Маас.

В то же время, дипломат не стал делать прогнозы по поводу того, будет ли достигнут прорыв в уже на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля.

"Важно, что цель четко сформулирована, и я уверен, что мы эту цель достигнем", - подчеркнул он.