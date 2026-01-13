Немає світла? Жителів Київської області сповіщатимуть про повітряну тривогу по-новому

Нагадаємо, в ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів і десятки ракет різних типів.

Удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попри це було зафіксовано влучання балістичних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням із затримками курсує низка приміських поїздів у різних областях.

Тим часом у Києві після чергового нічного обстрілу було введено екстрені відключення електроенергії. Без тепла залишились сотні багатоповерхових будинків.

У зв'язку з ситуацією, яка склалась в енергосистемі через ворожі обстріли, на правому березі столиці тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту.

На окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.

Читайте також, що відбувається у Києві сьогодні в цілому та чи працюють супермаркети.